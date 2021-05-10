TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan’a gitti

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya üzerinden ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "İkili ilişkilerimizi ele almak ve başta Mescid-i Aksa’daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm olmak üzere bölgemizi ilgilendiren önemli konuları görüşmek üzere #SuudiArabistan’dayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile görüşecek.

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10/05/2021 17:41