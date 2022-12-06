TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan adalarındaki askeri tatbikata tepki gösterdi ve "Yunanistan şunu unutmasın, rüzgar eken fırtına biçer. Ya geri adım atın ya da gereğini yaparız. Bir gece ansızın...’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ın Adalar tatbikatı ile ilgili gelen bir soru üzerine Atina yönetimini açık açık uyardı ve "Yunanistan'ın silahlandırdığı adalar 1923 Lozan ve Paris anlaşmaları ile Yunanistan'a verilmiştir ve tek bir şartla vermiştir. Yunanistan bu adaları silahlandıramaz. Yunanistan bu iki anlaşmayı doğrudan ihlal ediyor. Barışı İstemeyen Yunanistan, çünkü barış anlaşmalarını ihlal ediyor. Biz hukuki argümanlarımızı gönderdik. Gelen cevaplara baktık. Tamamen siyasi demagoji içeren cevaplar. Haksız, hukuk, argümanı ortaya koyamıyor." dedi.



Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;



"YA YUNANİSTAN GERİ ADIM ATAR YA DA BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

"Bu ihlalden vazgeçmezse Yunanistan bu adaların egemenliği tartışılır. Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Bu adaların ihlalinden vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan geri adım yapar ya da biz gereğini yaparız. Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü de bunun için. Biz bunlara sessiz kalamayız. Gerekli adımları atarız.

Yunanistan şunu unutmasın, rüzgar eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız. Bir gece ansızın..."



İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Bakan Çavuşoğlu İsveç ve FİNLANDİYA'nın NATO üyeliğine ilişkin de konuştu ve şunları söyledi;



"İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ve NATO'nun genişlemesine karşı değilizancak her iki ülkede de terör örgütleri vardı ve destek buluyorlardı. Madrid'de bir üçlü muhtıra imzaladık. Bu belgenin uygulanması için 3'lü bir daimi komite kurduk.Bazı önemli adımların atıldığını görüyoruz. Türkiye'ye yönelik silah ambargosu kalktı. 8 Kasım'da İsveç başbakanı Ankara'ya geldi.



Finlandiya Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesi önemli. Çünkü Finlandiya'dan silah ambargosunun kaldırıldığına yönelik bir açıklama yapılmadı. Bu açıklamayı da bekliyoruz.



İKİ ÜLKE ARASINDA AYRIM YAPMIYORUZ



Biz iki ülke arasında bir ayrım yapmıyoruz. Ancak göreceli olarak Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç'in atması gereken daha somut adımlar var. Terör varlıklarının dondurulması, suçluların Türkiye'ye iadesi gibi.



Adını verdiğiniz şahsın Türkiye'ye iadesi önemli. Bu kişi bizim listemizde değildi. Ancak listedeki isimlerin de iadesinin yapılması ve diğerlerinin mal varlıklarının dondurulmasıgibi talepler önemli talepler.



ÜYELİK ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİNE BAĞLI



Yeni hükümetle beraber daha olumlu bir atmosfer içerisindeyiz. Üyelik konusu onların söz verdikleri şartları yerine getirmesine bağlıdır. Bunu dostane bir ortamda kendileri ile paylaştık, paylaşmaya devam edeceğiz."

Bu habere tepkiniz:



06/12/2022 12:41