TC Dışişleri Bakanı Fidan: Kıbrıs’ta bir çözüm için tarafların statüleri eşitlenmeli

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesi sunumunda Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının 60. yılında olduklarını belirterek, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için iki tarafın statülerinin eşitlenmesi gereğine dikkat çekti.

Bakan Fidan “Meselenin adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme kavuşturulmasının anahtarı Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir. Şayet bir müzakere olacaksa bu iki toplum arasında değil iki devlet arasında olacak, müzakere masasına oturmadan önce iki tarafın da statüleri eşitlenecektir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarını hassasiyetle korumayı sürdüreceklerine dikkati çeken Bakan Fidan, Yunanistan’la ilişkileri, olumlu gündem temelinde samimi ve yapıcı bir diyalogla ilerletmeyi arzuladıklarını dile getirdi.