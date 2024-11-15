TC Dışişleri Bakanı Fidan: Kıbrıs'ta güç paylaşımı arayışı netice getirmiyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı A Haber yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin siyasi politikası hakkında bilinmeyenleri anlattı. Türkiye ve Dünya siyaseti hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Yoğun bir dış politika gündemi var. Biz de ülkemiz milletimiz adına gücümüz yettiğince bu gündeme yetişmeye çalışıyoruz'' açıklamasında bulundu.

"KIBRIS'TA GÜÇ PAYLAŞIMI ARAYIŞI NETİCE GETİRMİYOR"

Yunanistan-Türkiye ilişkileri hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Çözüme nasıl kavuşuruz onun arayışı içindeyiz. Ege'de çok sorunumuz var. Tek bir sorunumuz yok. Özellikle adaların silahsız olan adaların silahlandırılması, saha sınırı, hava sahası gibi problemlerimiz var. Kıbrıs'ta güç paylaşımı arayışı netice getirmiyor'' şeklinde konuştu.

Fidan, "AB'ye konuyu doğru anlatmak gerekiyor. AB'nin yanlış anladığı karar neticesinde Kıbrıs meselesi birden bire AB'de sorun haline geldi. Tanınma ile tanınmamayı bir tarafa bırakalım, adadaki gerçeklere bakalım. Herkes şunu kabul ediliyor; adadaki gerçek, iki toplumun birbirinden ayrı yaşaması, artık her iki toplum da kendi yolunu kendi çizmiş, kendi göbeğini kendi kesmiş ve yoluna devam ediyor. Bunların tekrar zoraki bir şekilde, bir formül altında birleştirip güç paylaşımı içerisine sokulması arayışı netice verecek bir arayış değil" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, "Kıbrıslı Türklerin adadaki çözümsüzlüğe cevabı kendi devletini kurmak oldu, biz de anavatan olarak hemen tanıdık. Uluslararası izolasyon, ambargo olduğu gibi devam ediyor. Kıbrıslı Türkler yok sayılmaya devam ediyor. Bu çok mu önemli? Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece, yavru vatana sahip çıkmaya devam ettiği sürece bu yönetilebilir bir konu. Kıbrıs aslında muhteşem bir yer. Mevcut sorun çözüldüğü zaman her iki tarafında da inanılmaz derece istifade edeceği, refahın birden on misli artabilecek bir yer" dedi.

"Güvenliğe ilişkin denge değiştirici hareketleri çok yakından takip ediyoruz" ifadelerini de kullanan Fidan, 1974'ten sonra yeni askeri hareketliliğe gerek olmadığını ancak her türlü senaryoya hazır olduklarını da dile getirdi.

ABD İLE İLİŞKİLER

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Öncelikle bizim milli politikamız hür ve bağımsız seçimlerle kim başkan seçiliyorsa saygı duyarız. Cumhurbaşkanımızın Trump ile çok iyi ilişkileri var. ABD'ye yüklememiz gereken konular var. Sorunları yönetmeye hep beraber gayret edeceğiz. Trump yönetimi dış politikada ne yapacak? Bu küresel dünyanın merak ettiği bir konu. Avrupa ve Asya'daki faktörler buna göre pozisyon almaya çalışıyor. Bizim de ilgili birimlerimiz bir araya gelerek süper güçlerin duruma göre senaryoları oluşturuyor. Amerika Türk ilişkilerinin doğası problemlidir. Bizim ABD ile bir numaralı problemimiz terör sorunudur. Bir PYD/PKK ve iki FETÖ'dür. Bizim için direk tehdit ortadan kalkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. ABD terörle mücadele konusunda son 1 yılda açıktan tartışmaları başlatmıştı. YPG konusunda toplantılarımız oldu. Onlar da biliyorlar ki Türkiye dışında başka bir aktörle masaya oturmanın izahı yok. Bölgedeki diğer güçler bizim ciddiyetimizi anladı'' dedi.

"CUMHURİYETÇİLERİN İKTİDARINDA OLUMSUZ GELİŞMELER OLACAĞINI VAR SAYIYORUZ"

İsrail ABD ilişkileri hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''İsrail yanlısı bir durum sürpriz değil. ABD'nin iç politikasında İsrail'e destek vermek şart hale gelmiş durumda. Demokratların iktidar olduğu dönemde biz açıktan soykırımın işlendiğine şahit olduk. Biz Cumhuriyetçilerin iktidarında olumsuz gelişmelerin yaşanacağını var sayıyoruz. Savaş meselesini sadece Ukrayna'da aklına getirip Filistin meselesinde unutursa ciddi zararları olur. Trump sözünü arkasında durmalı'' açıklamasında bulundu.

"İSRAİL'İN BEDEL ÖDEMESİ GEREKİYOR"

Orta Doğu hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Orta Doğu'da bazı ülkelerde problem olabilir. Daha büyük savaşlar da çıkabilir. İsrail'in bedel ödemesi gerekiyor'' dedi.

"RUSYA BİRAZ MESAFELİ"

Suriye-Türkiye ilişkileri hakkında Rusya'nın duruşunu anlatan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Eğer Şam yönetimi belli kritik konularda adım atması durumunda Rus yönetiminin bir engeli olacağını sanmıyorum. Şam yönetiminin adım atmaması durumunda da bir tepki göstereceğini düşünmüyorum. Rusya biraz mesafeli'' ifadesinde bulundu.

ERDOĞAN-ESAD GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Esad'ın görüşme çalışmaları hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Cumhurbaşkanımızın kamuya açık bir şekilde irade beyanını en üst düzeyde yaptığı için demokratik bir ülkenin liderinin bu türden bir açıklama yapması çok kıymetlidir. Bir de aslında bu bi oyuncu değiştirici hamle oldu. Beklenmedik bir anda Cumhurbaşkanımız şunu söyledi Ya ben adamlarıma izin verdim yıllardır sizinkilerle görüşüyorlar, İşte İranlıyla görüştürüyorsunuz Rus'la görüştürüyoruz istihbaratçı görüşüyor, asker görüşüyor diplomat görüşüyor o yapıyor, bu yapıyor. Bu süreçlere değer verir. Ama sonuçta ne çıkıyor ortaya, bir konu çıkmıyor. O zaman irade sahipleri kimse oturalım konuşalım. Astana sürecine Cumhurbaşkanımız ile Putin beraber öncülük etti. İran, Türkiye, Rusya üç lider oturdu. Bir süreç başlattı. Biz de yıllarca altını doldurmaya çalıştık. Geldiğimiz noktada Suriye'de iç savaş oldu. Trajedi bir miktar azaldı. Daha ileri bir çözüm için gerekli adımların atılmadığını görüyoruz. Suriye Rejimi'nin 10 milyon Suriyeliyi getirmek konusunda bir tercih yapmalı'' açıklamasında bulundu.