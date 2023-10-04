TC Dışişleri Bakanı Fidan: Terörle mücadelede Türkiye’nin tavrı nettir!

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

‘Rum tarafı iş birliğine yanaşmadı. Bizim Türkiye olarak görüşümüz KKTC ile aynı parallellikte Doğu Akdeniz’de iki tarafın eşit şekilde istifade edeceği enerji potansiyelini kullanmasıdır.

Terörle mücadelede Türkiye’nin tavrının net olduğu açıktır. 2 teröristin Surieye’den geldikleri ve burada eğitim gördüğü ortaya çıkmıştır. PKK/YPG’ye ait bütün alt yapı üst yapı enerji tesisleri topyekün meşru hedefidir. Silahlı kuvvetlerimizin bu saldırıya cevabı çok net olacak ve bu terör örgütü çok pişman olacak.’