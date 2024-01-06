TC Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmesi başladı

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06/01/2024

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TC Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmesi başladı

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

- Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana 4. bölge turu

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

06/01/2024 13:44
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TAGS: TC Dışişleri Bakanı Fidan’ın ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüşmesi başladı
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