TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KKTC’ye geldi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün KKTC’ye geldi.

Fidan, iki gün sürecek resmi ziyaretleri çerçevesinde bugün ilk olarak Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Fidan onuruna öğlen yemeği verecek.

Fidan öğleden sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından da kabul edilecek.

Fidan yarın gerçekleştireceği temasların ardından ülkeden ayrılacak.

Fidan'ın KKTC ziyareti ve "Mavi Vatan" tatbikatı Rum basınında

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün KKTC’ye yapacağı ziyaret ile Mavi Vatan tatbikatı bugün Rum basınında da yer aldı.

Haravgi gazetesi TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC ziyaretini “Fidan, İşgal Altındaki Topraklarda Kıbrıs Sorunundaki Gelişmeleri Görüşecek” başlığıyla aktarırken Alithia gazetesi haberi, “Fidanın görüşmeleri” şeklinde yansıttı.

Fileleftheros gazetesi Türkiye’nin Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerini kapsayacak şekilde dün icra etmeye başladığı “Mavi Vatan” tatbikatı haberine yer verirken haber için “Mavi Vatan” Tatbikatı İçerisinde Gerilim Oyunları” başlığını kullandı.

Haravgi gazetesi ise tatbikat haberine “Türkiye’den Hava Deniz Gövde Gösterisi” başlığıyla yer verdi.