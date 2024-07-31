TC Dışişleri Bakanlığı: ''Heniyye'nin alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz''

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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31/07/2024

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TC Dışişleri Bakanlığı: ''Heniyye'nin alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz''

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

TC Dışişlerinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı, Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır."

31/07/2024 09:00
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TAGS: TC Dışişleri Bakanlığı
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