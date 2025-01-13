TC Dışişleri Bakanlığı'ndan Denktaş'ı Anma Mesajı

TC Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 13. yılında saygı ve rahmetle anıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 13. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Anavatan ve Garantör Türkiye, Kıbrıs Türklerinin özgürce yaşama iradesinin en büyük tezahürü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni desteklemeye devam edecektir.” ifadeleri yer aldı.