TC Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanlı Noel Açıklaması: ''Şehitlerimizi Asla Unutmayacağız''

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Rum terör örgütü EOKA tarafından 61 yıl önce Kıbrıs Türklerine karşı başlatılan Kanlı Noel saldırılarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Bakanlık, saldırılarda hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü şehitleri rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.

TC Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Rum terör örgütü EOKA mensuplarının 61 yıl önce bugün Kıbrıs Türklerine yönelik başlattıkları etnik temizlik hareketinin ilk adımı olan Kanlı Noel saldırılarında barbarca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.

EOKA katilleri Kıbrıs Türklerinin Anavatan ve Garantör Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu kahramanca direniş sayesinde menfur amaçlarına ulaşamamışlardır.

Kıbrıs Türkünün özgürlük ve varoluş mücadelesinde verdiğimiz şehitleri asla unutmayacağız."