TC Dışişleri: Deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarruf kabul edilemez

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik yazılı bir açıklama yaparak, deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklama şöyle:

Ülkemiz, Avrupa Birliği’nin (AB) Mekansal Deniz Planlama Çalışmalarını yakından takip etmekte; Ege ve Akdeniz’deki haklarımızın korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara yapmakta ve tüm tedbirleri almaktadır.

Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir.

Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Bu vesileyle, egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusunda AB’nin görüş beyan etme yetkisi bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

AB’nin bu tür girişimlere taraf ve alet olması, sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır

Deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabul edilmesi mümkün değildir.

Bu tür teşebbüsler, birbiriyle bağlantılı Ege sorunlarının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara zarar verecektir.

Sorunların uluslararası hukuk, dostluk ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir.