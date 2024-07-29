TC Dışişleri: Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak

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29/07/2024

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TC Dışişleri: Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak

TC Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e tepki olarak, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun sonu da öyle olacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." değerlendirmesi yer aldı.

İnsanlığın Filistinlilerin yanında duracağı belirtilen açıklamada, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak." ifadesine yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabında, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşım yapmıştı.

29/07/2024 09:54
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TAGS: TC Dışişleri, Soykırımcı, Hitler, haber
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