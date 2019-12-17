TC Dışişleri’nden ABD’nin kararına tepki!

TC Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD Savunma Bütçesine ilişkin, “Türkiye’nin, aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır.” açıklaması yapıldı.

TC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye’yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

“Türkiye’ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileşmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir.

Türkiye’nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır.

Kıbrıs Adası’na uygulanan ABD silah ambargosunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik olarak kaldırılması teşebbüsleri ise Ada’daki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye’yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız.”

17/12/2019 22:41