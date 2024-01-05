TC Dışişleri'nden Cuellar Açıklaması

Turkiye Dışişleri, Kolombiya Eski Dışişleri Bakanı Maria Ángela Holguin Cuéllar’ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Tarafından Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilci Olarak Atanması hakkında açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Kolombiya eski Dışişleri Bakanı Maria Ángela Holguin Cuéllar’ı Kıbrıs konusunda Şahsi Temsilci olarak atadığını açıklamıştır.

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, sözkonusu atamanın yapılmasına iki koşul ile rıza vermiştir. Bunlardan ilki, Şahsi Temsilci’nin görev yönergesinin Ada’daki iki taraf arasında yeni resmi çözüm müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin olarak ortak zemin bulunup bulunmadığının araştırılmasıyla sınırlı kalmasıdır. İkincisi ise, Şahsi Temsilci’nin görev yönergesinin süresinin altı ayı aşmamasıdır. Nitekim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tatar da bu hususun altını çizmiştir.

Esasen, Ada’daki iki taraf arasında ortak zeminin var olmadığı gerçeği BM Genel Sekreteri’nin raporlarında da belirtilmektedir. Yarım asırdan uzun bir süredir müteaddit defalar müzakere edilmiş ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle asla hayata geçirilememiş olan federal çözüm modelinin güncelliğini yitirmiş ve tüketilmiş olduğu apaçık ortadadır. Bundan böyle Kıbrıs’ta herhangi bir yeni müzakere sürecinin başlamasının vazgeçilmez önkoşulu, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir. Bu itibarla, iki taraf arasında ortak zemin oluşabilmesi ancak bu anlayış çerçevesinde mümkün olabilecek; ömrü tükenmiş iki kesimli, iki toplumlu federasyon arayışına yönelik bir sürece bir kez daha girişilmesi sözkonusu olmayacaktır.

Hal böyle iken, Ada’daki iki taraf arasında yeni resmi çözüm müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin olarak ortak zemin bulunup bulunmadığı hususunun herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde tespiti için Şahsi Temsilci’nin altı aylık görev süresinin ziyadesiyle yeterli olacağı açıktır.

Şahsi Temsilci Sayın Holguin Cuéllar’a yeni görevinde başarılar diliyor, hazırlayacağı raporun tarafların tutumlarını ve Ada’daki gerçekleri nesnel bir şekilde yansıtması, gerekli sonuçları çıkarması ve bu sonuçlar temelinde gelecekte izlenebilecek gerçekçi hareket tarzının ne olabileceğini kayıt altına alması beklentimizi vurguluyoruz.