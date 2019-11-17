TC Dışişleri’nden Güney Kıbrıs’a kınama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

TC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum tarafında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının yakılmasına ilişkin, "KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz" dedi.

Yunanistan'daki Altın Şafak Örgütü'nün uzantısı olan ve Rum meclisinde temsil edilen aşırı sağcı elam partisinin düzenlediği eylemde, Türkiye aleyhine de sloganlar atıldı.

Ellerindeki Yunan bayraklarıyla KKTC’ye ve Türkiye’ye hakaretler yağdıran göstericiler, 36'ncı kuruluş yıldönümünü protesto etmek amacıyla KKTC bayrağını ateşe verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olayı kınadı. Bir tepki de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamayla KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

17/11/2019 17:32