TC Dışişleri’nden Ukrayna’daki Türklere uyarı: Güvenli yerde kalın

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24/02/2022

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TC Dışişleri’nden Ukrayna’daki Türklere uyarı: Güvenli yerde kalın

TC Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Donbas’taki askeri harekatı sonrası Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşlarını uyardı: Evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.

Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğu belirtilirken Ukrayna’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacağını duyurdu.

“Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz” denilen açıklamada bakanlığa ulaşılacak numaralar paylaşıldı:

“Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929

Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612

Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026.”

AA/BRT

24/02/2022 08:43
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TAGS: ukrayna, türkiye,
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