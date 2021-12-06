TC Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Larnaka'daki cami saldırısını kınadı

TC Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Larnaka'daki cami saldırısını kınadı.

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06/12/2021

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TC Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Larnaka'daki cami saldırısını kınadı

TC Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Larnaka'daki cami saldırısını kınadı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Büyük Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Ali Erbaş şunları kaydetti:

"İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez. Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz."

06/12/2021 16:36
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TAGS: Ali Erbaş, Larnaka
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