TC Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

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31/05/2021

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TC Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. 

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.

31/05/2021 21:26
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TAGS: Ziya Selçuk, türkiye, eğitim, haber
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