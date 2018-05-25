TC Elçiliği’nde hareketli dakikalar

Türkiye Cumhuriyet’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde dün akşam acil durum ilan edildi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bilgiye göre 2 kişi dün sabahın ilk saatlerinde Afrika Gazetesi ile elçilik arasında yer alan anıttaki KKTC ve TC bayraklarını indirmeye çalıştı. Bayrak hırsızları tutuklandı. Türkiye Cumhuriyeti elçiliğinde görev yapan askerler duruma anında müdahale etti.

Olayın ardından polis çağırıldı ancak elçiliğe karşı bir provakasyon olabileceği olasılığı üzerine acil durum ilan edildi. Polis Genel Müdürlüğü kısa sürede bölgeye çevik kuvvet ekibi aktardı. Çevik kuvvet bölgede kısa süre nöbet tuttu. Bölgeden geçen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Öğrenilen bilgiye göre bayrakları indirmek isteyen iki kişi tutulandı.