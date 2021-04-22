TC Elçiliği'nden belediyelere çağrı: Son başvuru tarihi 18 Mayıs

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği,"Belediye ve köylerin altyapı yatırımlarına katkı projesi" ödeneklerinden yararlanmak isteyen belediyelere çağrıda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruda, 2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yürütülen projeden yararlanmak için ülkemizdeki bulunan belediyelere çağrıda bulundu.

Yapılan duyuruda projeden yararlanmak isteyen belediyelerin en geç 18 Mayıs 16.00 tarihine kadar başvurularını yapmalarını duyurdu.

Resmi siteden yapılan duyuru şöyle:

2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yürütülen "Belediye ve köylerin altyapı yatırımlarına katkı projesi" ödeneklerinden yararlanmak isteyen belediyelerin, proje teklif dosyalarını en geç aşağıda belirtilen tarihe kadar KEİ Ofisi web sayfasında yer alan sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Son başvuru 18 Mayıs 2021 saat 16.00’da bitecek.

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22/04/2021 20:30