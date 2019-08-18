TC Enerji Bakanı Sönmez, sondaj gemilerini yerinde inceledi

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı Fatih Sönmez Akdeniz’de sondaj yapan sondaj gemilerini helikopter ile gezdi. Sönmez, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, “Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin meselesidir” mesajı verdi.

Sönmez’in Tweet’i şöyle:

Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda 1 aydır; Fatih, Finike-1 kuyusunda 4 aydır sondajlarına, Barbaros Hayreddin Paşa gemimiz de 2 yıldır sismik çalışmalara Doğu Akdeniz’de devam ediyor.

Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız.