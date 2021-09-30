TC Gençlik ve Spor Bakanlığı’na Bağlı Yurtlar Kapılarını Yeniden Öğrencilere Açtı

KKTC’de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla koronavirüs salgını sürecinde bir dönem karantina merkezi olarak da hizmet veren T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları yeniden öğrencilere kapılarını açtı.

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak KKTC de hizmet veren beş yurt müdürlüğü bulunuyor. İlk olarak 2011 yılında Lefke Bülent Ecevit Yurt Müdürlüğü, 2013 yılında Gazimağusa Necmettin Erbakan Yurt Müdürlüğü, 2016 yılında Güzelyurt Refika Öğretmen Yurt Müdürlüğü, 2017 yılında Güzelyurt II. Selim Yurt Müdürlüğü, 2019 yılında ise Lefke Şehit İlhanlar Yurt Müdürlüğü hizmete açılmış durumda.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte öğrencilerin barınacağı T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlardan Bülent Ecevit Yurt Müdürü Ömer Özçelik, “Yeni döneme hazırız. Merkezi yerleştirmeyle tam doluluk oranında öğretim dönemine başlıyoruz” dedi.

Salgın öncesi hizmete giren Şehit İlhanlar Yurt Müdürü Nurcihan Venedik ise, “yakın zamanda açılmamıza rağmen tam kapasite dolulukla faaliyete başladık” şeklinde konuştu. Refika Öğretmen Yurt Müdürü Aysel Tandoğan da, “Salgın döneminde her türlü önlemi alarak öğrencilerimizi karşılıyoruz” dedi. Tandoğan, Yurtların korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edilerek temizlendiğini ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ HİZMET

Necmettin Erbakan Yurt Müdürü Ahmet Gülcan, “Sağlıklı, güvenli ve ekonomik hizmet anlayışıyla öğrencilere ve velilerine önemli imkânlar sunuyoruz. Yurtlarımızda rahatsız olan öğrencilerin dinlenebilecekleri revir odaları, engelli öğrencilerin kullanabilecekleri engelli odaları bulunuyor. 7-24 sıcak su hizmeti ve ücretsiz çamaşırhane hizmeti veriyoruz” vurgusunda bulundu. II. Selim Yurt Müdürü Ramazan Tandoğan ise, Yurtlarda öğrencilerinin talepleri doğrultusunda çeşitli eğitim faaliyetleri, kurslar, atölyeler ve sportif etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Yurtlarda, öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri lokanta-kantin işletmelerinin mevcut olmasının yanı sıra kayıtlı tüm öğrencilere Devlet Beslenme Yardımı katkısı da yapılıyor.

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30/09/2021 15:44