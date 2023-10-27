TC Hazine ve Maliye Bakanı Şimsek: ''KKTC Maliye Bakanlığı’na her türlü desteği vermeye hazırız''

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Simsek, KKTC Maliye Bakanlığı’na her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

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27/10/2023

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TC Hazine ve Maliye Bakanı Şimsek: ''KKTC Maliye Bakanlığı’na her türlü desteği vermeye hazırız''

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Simsek, KKTC Maliye Bakanlığı’na her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Şimşek, dün görüştüğü Maliye Bakanı Özdemir Berova’yla ele aldıkları konular hakkında bugün sosyal medya platformu X’teki hesabından fotoğraflı paylaşım yaptı.

Berova ile dost ve kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla gayet faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

“Toplantımızda özellikle kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik olarak KKTC Maliye Bakanlığı’na her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik.

Bu çerçevede Bakanlığımızın sahip olduğu teknolojik alt yapının KKTC’de kullandırılması başta olmak üzere birçok konuda somut adımlar ile iş birliğimizi kuvvetlendirerek, KKTC’nin kalkınması için gereken teknik ve mali destekleri sağlamaya devam edeceğiz.”

27/10/2023 13:51
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TAGS: maliye bakanlığı
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