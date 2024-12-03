TC İçişleri Bakanı Yerlikaya, İçişleri Bakanı Oğuz ile düzensiz göçle mücadele ve güvenlik konularını ele aldı

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile düzensiz göçle mücadele ve güvenlik başta olmak üzere işbirliği konularını değerlendirdiklerini belirtti.

AA’da yer alan habere göre Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevkidaşı Oğuz ile beraberindeki heyeti Bakanlıkta misafir ettiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve güvenlik başta olmak üzere işbirliği konularının değerlendirildiğini kaydetti.