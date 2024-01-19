TC ile KKTC arasında gümrük alanında iş birliği yapılmasını öngören bir protokol imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gümrük alanında iş birliği yapılmasını öngören bir protokol imzalandı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ile TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın imza koyduğu protokolle, TC ve KKTC gümrük idarelerinin ticarete konu olacak ürünlerle ilgili bilgileri karşılıklı olarak otomasyon yoluyla temin etmesinin sağlanması öngörülüyor.

Böylelikle gümrüklerdeki ticaret işlemleri daha etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilecek; kayıt dışı teşebbüslere yönelik önlem alınmış olacak ve kayıt dışı ticaret ile vergi geliri kaybı engellenecek.

Maliye Bakanlığı’nda saat 16:00‘da yer alan protokol imza töreninde, iki ülke bürokratlarının yanı sıra TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

-Bolat: “Bilgiler karşılıklı olarak otomasyon yoluyla temin edilecek”

İmza töreninde konuşan TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’den iş insanları ve ekonomi ve ticaretle alakalı sivil toplum örgütlerinden oluşan 150 kişilik bir heyetle KKTC’ye geldiklerini kaydetti ve "TC-KKTC Ortak Komite 12. Dönem Toplantısı’nı başarıyla tamamladıklarını söyledi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’yla üç önemli iş birliği anlaşmasına imza attıklarını ifade eden Bolat, Maliye Bakanı Özdemir Berova’yla imza töreni öncesinde verimli bir ön görüşme yaptıklarını anlattı.

Bolat, Berova ile imzaladıkları iş birliği protokolüyle, iki ülkenin gümrük idarelerinin ticarete konu olacak ürünlerle ilgili bilgileri karşılıklı olarak otomasyon yoluyla temin etmesinin sağlanacağını belirtti. Bunun ticaret işlemlerinin gümrüklerde etkin ve hızlı bir şekilde yapılmasını kolaylaştıracağını, ayrıca bazı kayıt dışı teşebbüslere yönelik önlem teşkil edeceğini söyleyen Bolat, böylelikle kayıt dışı ticaretin ve vergi geliri kaybının engelleneceğini vurguladı.

KKTC ile TC arasında gümrük alanındaki iş birliğinin bununla sınırlı olmadığını ifade eden Bolat, gümrük çalışanlarının eğitimi ve teknik destek konusunda yoğun bir iş birlikleri bulunduğunu belirtti. Bolat, liman idareleri ve serbest bölgelerin işletilmesi hususunda iş birliği ve teknik destek çalışması içerisinde olduklarını da kaydetti.

Daha önce aldıkları bir kararla Girne ve Mağusa Limanlarına 2024 yılı bitmeden iki yeni teknoloji X-ray cihazı monte edeceklerini söyleyen Bolat, gerekli teknik desteği de sağladıktan sonra Türkiye ile KKTC arasında gümrük ve ticaretin hızlandırılması hususunda büyük bir ilerleme sağlamış olacaklarını vurguladı.

İmzalanan iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyen Bolat, sıcak ev sahipliğinden dolayı Berova’ya teşekkürlerini de sundu.

-Berova: “Kaçakçılığın önlenmesine ilişkin önemli bir adım atılacak”

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin gönül bağı ve kardeşlik zemininde kopmaz bağlar ile bağlı olduğunu kaydetti. Berova, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. ve KKTC’nin 40. kuruluş yıldönümünü bu yıl içinde kutluyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını da söyledi.

TC’den gelen heyette yer alan iş insanları ile KKTC’li iş insanlarının yaptığı iş birliğinin kendilerini heyecanlandırdığının altını çizen Berova, karşılıklı ticaretin daha da gelişmesi konusunda gümrüklere önemli bir görev düştüğünü söyledi. Ekim ayında Ankara’da gerçekleştirdikleri resmi temaslarda gümrük otomasyon sisteminin güçlendirilmesini talep ettiklerini anımsatan Berova, bugün tüm gümrük sahalarında otomasyon sistemine geçildiğini belirtti ve mevcut sistemin hızlandırılmasını sağlamış olduklarını kaydetti.

İmzaladıkları, ülke sınırlarından geçen taşıt ve eşyaya dair ön bilgi değişimine ilişkin protokol ile iki ülke arasında ticareti yapılan her türlü malın karşılıklı olarak izlenebilirliğinin sağlanacağını kaydeden Berova, böylelikle ülkede kaçakçılığın önlenmesine ilişkin önemli bir adım atılacağını, ticari işlemlerin de hızlı ve sağlıklı olmasının sağlanacağını ifade etti.

Berova, Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe edeceği, Girne ve Mağusa gümrüklerine konuşlandırılacak X-ray cihazı ile ise bütünsel olarak gümrük güvenliğinin sağlanmış olacağını dile getirdi.

Berova, “KKTC’nin en büyük destekçisi olarak sizler Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük gücümüz olmaya devam edeceğinin de altını çizerek bir kez daha sizlere ve tüm heyetinize hoş geldiniz derken, yapacağımız tüm iş birliklerinin hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi de yapıldı.