TC İletişim Başkanlığı: KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak

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21/02/2024

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TC İletişim Başkanlığı: KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, milli muharip uçak KAAN ile Türkiye'nin dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacağını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN'ın bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hava Kuvvetlerimizin harekat kapasitesinin güçlendirilmesine ve stratejik askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak olan KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak."

21/02/2024 12:12
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TAGS: KAAN, haber, kktc
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