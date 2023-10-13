TC İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü heyeti KKTC’ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi

TC İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden teknik bir heyet, dün ve bugün KKTC’ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TC İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden gelen teknik heyet ile Çalışma Dairesi heyeti arasında çalışma toplantısı yapıldı.

"TC ile KKTC Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde oluşturulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu’nun 1. Toplantısı’nda imzalanan iş birliği protokolünce hayata geçirilen 2023-2024 Eylem Planı kapsamında yapılan toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer aldı.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serkan İlseven ile Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı da katıldı.

Meslek hastalıkları, iş sağlığı gözetimi ve iş hijyeni ile ilgili TC ve KKTC’deki mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, oluşturulması gereken mevzuat ve yapılması gerekenler hakkında heyetler arasında karşılıklı görüş alışverişi ve bilgilendirme yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Ankara’ya umutlu gittiğini ve gururla döndüğünü kaydederek, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın kendisini çok sıcak karşıladığını belirtti.

Bakanlığının iş hacminin yüzde yetmişinin Çalışma Dairesi üzerinde olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, Çalışma Dairesi personelinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti. İki bakanlık tarafından hayata geçirilen eylem planı kapsamında meslek hastalığı, iş hijyeni ve iş yeri hekimliği ile ilgili yapılması gerekenlerin takvimlendirilerek bir an önce sonuçlandırılmasını isteyen Gardiyanoğlu, üzerine düşen her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu söyledi.

Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı da, yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın iş güvenliği bacağının iş sağlığı kısmının geriden geldiğini, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde, meslek hastalığı, iş hijyeni denetimi ve iş yeri hekimliği mevzuatlarının da günün koşullarına göre güncellenmesi için, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ile iş

birliği içinde çalışarak adım atılacağını söyledi.