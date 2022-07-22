TC-KKTC arazöz hibesi anlaşması Resmi Gazete'de

Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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22/07/2022

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TC-KKTC arazöz hibesi anlaşması Resmi Gazete'de

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Aralık 2021'de imzalanan "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Arazöz Hibesi Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşmaya göre Türkiye, KKTC'ye ormancılık faaliyetlerinde destek sağlamak maksadıyla ihtiyaç duyduğu MAN TGM 19-290 marka 2 arazözü ücretsiz temin edecek.

22/07/2022 10:28
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TAGS: TC-KKTC, arazöz İhibesi, anlaşma, Resmi Gazete
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