TC Köln Başkonsolosu Turhan Kaya Anuga Gıda Fuarı’nda stantlarımızı ziyaret etti

Almanya’nın Köln kentinde devam eden Anuga Gıda Fuarında stantlarımızı ziyaret eden TC Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve TC Düesseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk sanayicilerimizle görüşerek üretimleri hakkında bilgi aldı.

Turhan Kaya, Türkiye’nin çok geniş bir katılımla fuarda yer aldığını ve Almanya’nın önemli ihracat noktalarından biri olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıslı ihracatçıların ticari alanda ihtiyaç duyacakları yardımı her zaman yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Öte yandan etkinlik öncesi ürünlerimizin fuara ulaştırılmasında Ticari Ataşe İrem Ekmekçi Konuk’un da katkıları olmuştu.