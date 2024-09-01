TC Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: Tarihi gerçekler çarpıtılamaz

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, dijital yayın platformu Netflix’te yayımlanması planlanan ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtarak anlattığını iddia ettiği bir dizi hakkında derin rahatsızlığını dile getirdi.

Mumcu, söz konusu yapımın tarihi gerçekleri göz ardı ettiğini ve Rum tezleri üzerinden Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıttığını belirterek, “Kıbrıs’a barış getiren Türk askerini haksız yere karalayan bu tür içeriklerin kabul edilemez olduğunu” vurguladı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın, Ada’da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla uluslararası hukuka uygun bir müdahale olduğunu hatırlatan Mumcu, “Tarihi olayların objektif ve tarafsız bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Tek taraflı bir bakış açısıyla yapılan bu tür yayınlar, toplumlar arasındaki dostluk ve barışı zedeler” dedi.

Netflix gibi geniş kitlelere hitap eden bir platformun, tarihi olayları çarpıtarak sunmasının kabul edilemez olduğunu belirten Mumcu, “Bu tür yanıltıcı ve gerçek dışı içeriklerin, özellikle genç nesillerin zihinlerinde yanlış algılar oluşturma tehlikesi bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Mumcu, Netflix’i tarihi gerçeklere saygı duymaya davet ederek, “Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının onuruna yönelik bu tür haksız ve yanıltıcı yayınları şiddetle kınıyor, gerçeğin yanında durmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum” dedi.

Ayrıca, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve diğer yetkililerin bu tür saldırılara karşı harekete geçeceğine ve gerekli adımları atacağına olan inancını dile getiren Mumcu, paylaştığı mesajın sonunda, sadece küçük bir fotoğraf karesinin bile gerçeği yansıtmak için yeterli olduğunu belirterek Kanlı Noel olarak bilinen ve Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesinin öldürüldüğü, Barbarlık Müzesi’nin fotoğrafını ekledi.