TC Lefkoşa Büyükelçiliği: “Belediyelere yönelik proje teklif çağrısının süresi uzatıldı”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, "Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi" için teklif çağrısı süresinin 16 Aralık Pazartesi gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “ 2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yürütülen, Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi ödeneklerinden yararlanmak isteyen belediyeler için başvuru süresi uzatıldı.” denildi.

Belediyelerin proje teklif dosyalarını en geç 16 Aralık Pazartesi günü saat 15.00’e kadar belediyeproje.kei.gov.tr adresi üzerinden sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Başvurular https://belediyeproje.kei.gov.tr adresi üzerinden online alınacak.