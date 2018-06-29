TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Milli Sporculara Tekerlekli Sandalye

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği, tekerlikli basketbol milli sporcuları Aliye Koyuncu ile Emrullah Koyuncu’ya spor faaliyetleri için tasarlanan yaklaşık 55 bin TL tutarında iki tekerlekli sandalye bağışladı.

Engelli sporcular için İngiltere’den getirilen tekerlekli sandalyelerin takdimi bugün Büyükelçilikte yapıldı.

Büyükelçi Derya Kanbay, konuyla ilgili açıklamasında, “Tekerlekli sandalye küçük bir katkı. Değerli olan engelli sporcuların öncü ve cesaretli olması. Biz bu ruhu ve anlayışı destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Koyuncu çiftinin hem ülkede, hem Türkiye’de hem de uluslararası müsabakalardaki başarılarına dikkat çeken Kanbay, Aliye Koyuncu ile Emrullah Koyuncu’yu hem meslek hayatlarındaki hem de spordaki başarılarından ötürü kutladı.

KOYUNCU

Milli sporcu Emrullah Koyuncu ise, Kanbay ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Koordinatörü Semaettin Öztürk’e katkılarından ötürü teşekkür ederek, “Bu yaşamımızda önemli yer tutacak güzel bir dokunuş” dedi.

Engellilerin evlerinden çıkması, sportif faaliyetlere katılması ve daha sosyal olabilmesi için öncü olmaya devam edeceklerinin sözünü de veren Koyuncu, “Spor, hayatın güzel tarafı” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMLARINDA DA BASKETBOL OYNADILAR

20 yılı aşkın süredir hem ülkede hem de Türkiye’de basketbol oynayan Aliye Koyuncu ile Emrullah Koyuncu, uzun yıllar Türkiye milli takımlarında da yer aldı.

Çift Şanlıurfa Ceylanpınar Engelli Basketbol takımında oynuyor.



Haber: Rahme Çİftçioğlu Fotoğraf: Süleyman Önal | TAK