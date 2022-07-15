TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri: 15 Temmuz’da Türk milleti geleceğine ve devletine sahip çıktı

Türkiye’de 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümü çerçevesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 15 Temmuz 2016’nın Türkiye’yi esaret altına almak isteyen Fethullahçı Terör Örgütü'nün gerçek yüzünün ortaya çıktığı gece olduğunu belirterek, “Milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırıldığı 15 Temmuz’da Türk milleti kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıkmıştır” dedi.

-“Yakın tarihin önemli direniş destanlarından biri”

Hain darbe girişiminin TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde millet ve güvenlik güçleri tarafından bertaraf edildiğine vurgu yapan Başçeri, 15 Temmuz gecesinin yakın tarihin önemli direniş destanlarından biri olduğunun altını çizdi.

15 Temmuz’un, şehitleri anmak ve gazilere şükranları sunmak için “Milli Birlik ve Demokrasi Günü” olarak anıldığını ifade eden Başçeri, bugün demokrasi zaferinin 6’ncı yıl dönümü olduğunu belirtti.

Başçeri, geçen 6 yıl içerisinde TC devletinin temel önceliklerinden birini yurt içinde ve yurt dışında örgütle mücadelenin oluşturduğunu ifade ederek, yurt içindeki mücadelenin, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkeleri temelinde yürütüldüğünü kaydetti.

Bu süreçte Fethullahçı Terör Örgütü'nün yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda strateji değiştirdiğini ve yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başladığını belirten Başçeri, bu nedenle Türkiye dışındaki örgüt yapılarıyla mücadelenin daha fazla önem kazandığını söyledi.

Örgütün faaliyet gösterdiği ülkeler açısından güvenlik tehdidi olduğunu muhataplarına izah ettiklerini dile getiren Başçeri, terör örgütünün yurt dışındaki faaliyetlerinin daraltılması için idari tedbirler ve adli süreçler devreye konulduğunu anlattı.

Büyükelçi Başçeri, Fethullahçı Terör Örgütü'nün yeni nesil bir terör örgütü olarak nitelendirilebileceğini kaydederek, örgütün kendini lanse etmeye çalıştığı gibi eğitim ve hayır işleriyle uğraşan bir hareket olmadığı, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir örgüt olduğunun uluslararası alanda anlaşılmaya başlandığını ifade etti.

Çabalarının, yurt dışındaki örgüt üyeleri üzerindeki baskıyı artırdığını dile getiren Başçeri, örgütün yurt dışı yapılanması ve manevra alanında ciddi bir daralma yaşandığını belirtti.

Örgütün asılsız haberler üzerinden mağduriyet hikayesi yaratmaya, medyada görünür olmaya ve Türkiye’ye düşman çevrelerle iş birliğini güçlendirmeye gayret ettiğini kaydeden Başçeri, Fethullahçı Terör Örgütü'nü, terör örgütü olarak tanımlayan KKTC de dahil olmak üzere diğer ülkelerde örgüte karşı oluşan farkındalığın bu ülkeler tarafından örgüt faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve soruşturulması sonucunda doğduğunu ifade etti.

İki yıl önce Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın sunduğu imkanla 15 Temmuz şehitleri anısına diktikleri 251 zeytin fidanının boy verdiğini belirten Başçeri, “Fidanların ağaç olduğunu da göreceğiz. Zeytin ağacı ölümsüz olarak bilinir. Bizler için de şehitler ölü değildirler” dedi.

Ali Murat Başçeri, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayarak, 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta ve 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de canlarını feda etmek pahasına mücadele ederek, Türk milletinin geleceğini garanti altına alan şehit ve gazilere minnet borçlarını asla ödeyemeyeceklerini söyledi.

Başçeri'nin açıklamasının tamamı şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Sayın Başbakan, Kıymetli Katılımcılar,

15 Temmuz 2016, ülkemizi esaret altına almak isteyen Fethullahçı Terör Örgütü’nün gerçek yüzünün ortaya çıktığı gecedir. Milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırıldığı 15 Temmuz’da, Türk milleti, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıkmıştır.

Hain darbe girişiminin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından bertaraf edildiği 15 Temmuz gecesi, yakın tarihimizin önemli direniş destanlarından biridir.

15 Temmuz gününü, aziz şehitlerimizi anmak ve gazilerimize ise sevgi ve minnet duygularımızı ifade etmek üzere “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak anıyoruz.

Bugün, aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin altıncı yıl dönümü sebebiyle şehitlerimizi yâdetmek, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki kardeşlerimizle birlikte Boğaz Şehitliği’nde bir araya geldik.

Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Katılımcılar,

Geçtiğimiz altı yıl içerisinde devletimizin temel önceliklerinden birini yurt içinde ve yurt dışında FETÖ’yle mücadele oluşturmuştur.

Karşı karşıya bulunduğumuz olağanüstü güvenlik sınamalarına rağmen yurtiçindeki mücadelemiz hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması prensipleri temelinde yürütülmüştür.

Bu süreçte FETÖ, yurtiçindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda strateji değişikliğine gitmiş ve yurtdışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır.

Bu nedenle, Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha fazla önem kazanmıştır.

FETÖ’nün faaliyet gösterdiği ülkeler bakımından da güvenlik tehdidi olduğu gerçeğini izah etmekteyiz.

FETÖ terör örgütünün yurtdışındaki hareket alanının daraltılması, mensuplarının adaletten kaçmalarının ve para transferlerinin engellenmesi için idari tedbirler ve adli süreçler de devreye konulmuştur.

FETÖ terör örgütünün yurtdışı yapılanmasında görev alan ve örgüte finansman sağlayan kişi ve kuruluşlar hakkında malvarlıklarının dondurulması talebine yönelik çalışmalar ilgili kurumlarımızla eşgüdüm halinde yürütülmektedir.

Yeni nesil bir terör örgütü olarak nitelendirilebilecek FETÖ’nün kendisini lanse etmeye çalıştığı gibi eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olmadığı, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir örgüt olduğu uluslararası planda yavaş da olsa anlaşılmaya başlanmıştır.

Bir başka deyişle, sürdürdüğümüz yoğun çabaların somut neticeleri alınmaya devam etmektedir.

Bu çabalarımız yurtdışındaki örgüt üyeleri üzerindeki baskıyı arttırmış, örgütün yurtdışı yapılanmasında ve manevra alanında da ciddi bir daralma yaşanmıştır.

FETÖ’nün küresel ağında gözle görülür bir bozulma yaşanırken, örgüt, çeşitli halkla ilişkiler ve lobi imkânlarını kullanarak asılsız haberler üzerinden mağduriyet hikâyesi yaratmaya, medyada tekrar görünür olmaya, Türkiye’ye düşman çevrelerle işbirliğini güçlendirmeye gayret etmektedir.

FETÖ’yü terör örgütü olarak tanımlamış olan KKTC de dahil olmak üzere, diğer ülkelerde FETÖ’ye karşı oluşan farkındalık, bu ülkeler tarafından FETÖ faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve soruşturulması sonucunu da doğurmuştur.

Uzun soluklu olduğunu bildiğimiz FETÖ’nün yurtdışındaki yapılanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Değerli Konuklar,

İki yıl önce, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın sunduğu imkanla bu alana, 15 Temmuz’da hayatlarını kaybeden şehitlerimizin anısına diktiğimiz 251 zeytin fidanın da boy verdiğini görüyoruz, bu fidanların ağaç olduğunu da göreceğiz.

Zeytin ağacı ölümsüz olarak bilinir. Bizler için de Allah-u Teala’nın Ayet-i Kerimelerinde beyan ettiği üzere şehitler ölü değildir.

Türk ulusu olarak o gün canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, onlar hep bizimle birlikte olacaklar.

Sözlerime son verirken, bir kere daha vurgulamak isterim ki, 20 Temmuz 1974’de Ada’da ve 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de canlarını feda etmek pahasına mücadele ederek Türk milletinin geleceğini garanti altına alan şehit ve gazilerimize olan minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz.

Bu vesileyle, başta 15 Temmuz demokrasi şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve hayatını kaybetmiş gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, halen hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür temenni ediyor, şehitlerimizin geride kalan ailelerine sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Haber: Afet İlban - Fotoğraf: Süleyman Önal

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15/07/2022 12:36