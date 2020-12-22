TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TAK heyetini kabul etti

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) değişen medya koşullarına süratle adapte olarak, süreci yöneten bir konuma gelmesi temennisinde bulundu.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 47’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Türkkan’ı kabul etti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, kabulde yaptığı konuşmada, TAK’ın çok önemli bir kamu hizmeti görevini yerine getirdiğine vurgu yaparak, TAK’ın 47’nci yılını kutladı.

TAK’ın doğru haberi, okuyuculara ve basın yayın kuruluşlarının kullanımına sunduğunu ifade eden Baçşeri, ajansı, Kıbrıs Türkü’nün sesinin uluslararası toplumda duyurulması yönünde yaptığı katkılarından dolayı tebrik etti.

TAK’ın 1973 yılından bu yana zorlu süreçlerden geçerek bu noktaya geldiğini, bu zamana kadar kat edilen mesafenin çok önemli olduğunu belirten Başçeri, “Dünya da hızla değişiyor ve bu değişime en çabuk uyum sağlayanlar da herhalde süreci yönetecek ve idare edecek olanlardır. Umut ederim ki, Türk Ajansı Kıbrıs da bu değişime kendini süratli bir şekilde adapte ederek, önümüzdeki süreci yöneten bir konuma gelir” dedi.

Başçeri, TAK ve Anadolu Ajansı arasında sürdürülen iş birliğinin önemli bir avantaj sağladığına da işaret ederek, bu iş birliğinin de güçlenerek devam etmesi temennisini dile getirdi.

GÜRDALLI: “AMACIMIZ ULUSLARARASI ALANDA DA REFERANS NOKTASI HALİNE GETİRMEK”

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, TAK’ın zor bir dönemde kurulduğunu ve zor dönemlerden geçtiğini ifade ederek, günümüzde de değişen medya koşullarına ayak uydurarak, faaliyetlerini sürdürmek için çaba harcadığını söyledi.

TAK’ın değişen ihtiyaçlarının karşılanarak, Kıbrıs Türk basınına ve halka hizmet vermeye çalıştığını ifade eden Gürdallı, “Amacımız; TAK’ı Kıbrıslı Türklerin sesini dünyaya duyurmak amacıyla, uluslararası alanda da bir referans noktası haline getirmektir. Bu anlamda da, yönetim kurulu arkadaşlarımızın desteğiyle, kısa zamanda İngilizce bülten yayımlamaya başlayacağız” diye konuştu.

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22/12/2020 16:38