TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Sertoğlu'nu ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

KTFF’de gerçekleşen ziyarette Feyzioğlu ile Sertoğlu başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na yeni görevinde başarılar dilerken, görüşme sonrasında Feyzioğlu, başkan Sertoğlu ve KTFF personeli ile fotoğraf çektirdi.

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23/12/2022 15:26