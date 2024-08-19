TC Lefkoşa Büyükelçisi Serim'den Cumhurbaşkanı tatar Onuruna Öğle Yemeği

TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'den KKTC Cumhurbaşkanı Onuruna Öğle Yemeği

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, görevine başlaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Yemekte, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel de hazır bulundu.

Büyükelçi Serim, toplantıda önümüzdeki dönemde KKTC’de hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Serim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hak ettiği her alanda daha güzel yarınlara ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.