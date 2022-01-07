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TC Merkez Bankası dövize yapılan 5. müdahalenin büyüklüğünü açıkladı

Son açıklanan rakamla birlikte aralıkta yapılan 5 müdahalenin toplam büyüklüğü 7,28 milyar dolara çıktı

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07/01/2022

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TC Merkez Bankası dövize yapılan 5. müdahalenin büyüklüğünü açıkladı

Merkez Bankası 17 Aralık'ta dövize yapılan 5. doğrudan müdahalenin büyüklüğünün 2.1 milyar dolar satıldığını açıkladı.

Böylelikle Aralık ayında yapılan beş müdahalenin büyüklüğü 7,28 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası, 1 Aralık'taki ilk döviz müdahalesinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalesinde 504 milyon dolar, üçüncü müdahalesinde 687 milyon dolar, dördüncü müdahalesinde ise 3,12 milyar dolarlık döviz satmıştı.

07/01/2022 09:32
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TAGS: ekonomi, döviz
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