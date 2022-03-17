TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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17/03/2022

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TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bırakma kararı aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge Repo faizinde değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. 

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını açıkladı.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 14 Nisan'da gerçekleştirilecek.

17/03/2022 13:01
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TAGS: Merkez Bankası, faiz kararı
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