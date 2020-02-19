TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde 50 baz puan indirime gitti. Foreks anketinde beklenti faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %11,25'ten %10,75'e çekildi. TCMB geçen yıl Temmuz ayında başladığı faiz indirimi sürecine sonraki toplantılarında da devam etmiş ve o tarihten bugüne kadar 1275 baz puan indirim gerçekleştirmişti.

TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %10,06, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %9,61 ve 24 ay sonrakı enflasyon beklentisi %8,52 oldu.

TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için %8,2, 2021 yıl sonu için %5,4 seviyesinde bulunuyor.

19/02/2020 14:10