TC Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor
TC Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını 14.00'te açıklayacak. Banka, Şubat ayındaki toplantıda politika faizini yüzde 14 'te sabit tutmuştu.
17/03/2022
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 2022'nin üçüncü toplantısını yapıyor.
Toplantının ardından faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Merkez Bankası, 2022'nin ilk iki toplantısında faizde değişikliğe gitmemiş, politika faizini yüzde 14'te sabit tutmuştu.
BEKLENTİLER NE?
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.
KAVCIOĞLU GÖREVDE BİR YILI GERİDE BIRAKIYOR
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevdeki ilk yılı 19 Mart'ta doluyor.
Kavcıoğlu göreve geldikten sonra 6. toplantıda faiz düşürülürken, 2021 Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarının tümünde toplam 5 puan faiz indirimi gerçekleştirildi. Bu indirimlerle politika faizi yüzde 19'dan 14'e geriledi.