TC Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak

TC Merkez Bankası Genel Kurulu’nın 3 Şubat’ta olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

Toplantıda 2021 yılı dönem kârından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

TCMB’nin Hazine’ye 60 milyar dolar civarında bir aktarım yapması bekleniyor.

GECE YARISI OPERASYONU İLE KÂRA GEÇMİŞTİ

Swap hariç net rezervi 24 Aralık 2021 tarihi itibarıyla -55,7 milyar dolarla rekor düşük seviyeye gerileyen Merkez Bankası (TCMB), yılın son gününde sıra dışı bir operasyona imza atarak rekor zarardan rekor kâra geçmişti.

Bankanın sitesinde yayımlanan ‘analitik bilanço' verilerine göre, TCMB'nin kâr rakamının takip edildiği ‘diğer kalemler' verisi, 30 Aralık'ta 70 milyar TL'lik rekor zarara işaret ederken, 31 Aralık'ta birden 60 milyar TL'lik kâra geçmişti.

SON ÜÇ YILDA 188,8 MİLYAR TL AKTARILMIŞTI

TCMB, 2021’de temettü, ihtiyat akçesi ve kurumlar vergisi kalemlerini içeren toplamda 44 milyar TL'lik kaynağı Hazine'ye aktarmıştı.

2020’de ise bu rakam 55,8 milyar TL olmuştu. 2019'da ise rakam 88,9 milyar TL ile rekor bir aktarım gerçekleşmişti.

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18/01/2022 09:32