TC Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti

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01/11/2023

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TC Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 35,75'e çıkarıldığını duyurdu.

TCMB'nin reeskont faiz oranlarında değişikliğe gittiğine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit edildi.

Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 30,75 ve avans işlemleri için yüzde 31,75 düzeyinde bulunuyordu.

01/11/2023 09:29
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TAGS: TC Merkez Bankası, reeskont, faiz,
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