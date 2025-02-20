TC Merkez Bankası rezervlerinde rekor

TC Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre TCMB toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında 167 milyar 492 milyon dolardan yüzde 3,4 artışla 173 milyar 152 milyon dolara yükselerek rekor kırdı.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 748 milyon dolar artışla 100 milyar 677 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 7 Şubat'ta 96 milyar 929 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Böylece brüt döviz rezervleri 8 yıl sonra 100 milyar doların üzerine çıkmış oldu.

Bu dönemde altın rezervleri 70 milyar 563 milyon dolardan 72 milyar 475 milyon dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler de 71,5 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 65,1 milyar dolar sevindeydi.