TC Merkez bankası'ndan dövizde yeni karar
Dolarda yön yeniden aşağı çevrilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satımlarını yarı yarıya azaltmaya karar verdi.
29/09/2018
Merkez Bankası yılın son üç ayında 6,95 milyar dolarlık döviz satacak. Piyasalarda oynaklığın yükseldiği üçüncü çeyrekte 16 milyar dolarlık uzlaşmalı döviz satım ihalesi açılmıştı.
Dövizdeki gelişmelere göre likidite ayarlayan merkez bankası son çeyrekte yılın en düşük döviz satımını gerçekleştirmiş olacak. Merkez Bankası'nın yeni takvimiyle günlük ihale tutarı yarıdan fazla azalıyor. ÜÇ ayın sonunda yıllık toplam ise 41,25 milyar dolara ulaşacak.