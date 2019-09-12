TC Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Faiz yüzde 3.25 baz puan indirdi.
12/09/2019
Merkez Bankası, 2015'ten bu yana ilk kez temmuz ayında politika faizinde indirime gitmişti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı toplantısında faizleri düşürme kararı aldı. Faiz yüzde 3.25 baz puan indirdi.
Ekonomistlerin beklentisi yüzde 19.75 seviyesindeki politika faizinin yaklaşık yüzde 2.5-3 puan gerilemesiydi.
Merkez Bankası, 2015'ten bu yana ilk kez temmuz ayında politika faizinde indirime gitmişti.