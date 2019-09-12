HABER KIBRIS

ad

TC Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Faiz yüzde 3.25 baz puan indirdi. 

ads
12/09/2019

Merkez Bankası, 2015'ten bu yana ilk kez temmuz ayında politika faizinde indirime gitmişti.

ads
TC Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı toplantısında faizleri düşürme kararı aldı. Faiz yüzde 3.25 baz puan indirdi. 

Ekonomistlerin beklentisi yüzde 19.75 seviyesindeki politika faizinin yaklaşık yüzde 2.5-3 puan gerilemesiydi.

Merkez Bankası, 2015'ten bu yana ilk kez temmuz ayında politika faizinde indirime gitmişti.


Bu habere tepkiniz:
TAGS: TC Merkez Bankası
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.