TC Merkez Bankası'ndan TL vadeli döviz satışı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaların ardından ihracat ve ithalata yönelik çalışan sanayicilere TL vadeli uzlaşmalı döviz satışı yapacağını duyurdu. Erdoğan, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." demişti.

Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, banka nezdinde ihale yoluyla ve VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek.

1 ve 3 ay vadeli gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi kamuoyu ile paylaşılacak, firmalar bankalar aracılığıyla katılım sağlayabilecek.

İŞTE MERKEZ BANKASI'NIN YAPTIĞI O AÇIKLAMA

TCMB'den yapılan açıklamada, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı yapılacağı belirtildi.

1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı, firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğüne iletebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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21/12/2021 19:17