TC Merkez Bankası’nın net döviz rezervleri 2003'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

Türkiye Merkez Bankası verilerine göre 2 Nisan haftası itibariyle brüt döviz rezervi 50 milyar doların altına geriledi. Reuters'a göre ise net döviz rezervleri de 2003'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervlerinde 2 Nisan haftasında da gerileme kaydedildi. Bugün yayınlanan verilere göre 2 Nisan haftası itibariyle brüt döviz rezervleri 48.01 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt döviz rezervleri 50.9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Reuters'ın haberine göre net döviz rezervleri ise 2 Nisan itibariyle 10.68 milyar dolara inerek 2003'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 12.79 milyar dolar seviyesindeydi.

Ajansa göre Türk Lirası'ndaki değer kaybının önüne geçmek için 130 milyar dolar satılmasıyla rezervler daha da düştü. Buna rağmen geçen sene TL'deki kayıp yüzde 20'yi aştı.

2 Nisan haftasında altın rezervleri de 39,4 milyar dolara geriledi. Bu rakamların ardından toplam rezervler 87,5 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta TCMB'nin toplam rezervleri 90,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

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09/04/2021 09:41