TC Merkez’den bir rezerv hamlesi daha: Reeskontta tavan 10 milyar dolar arttı

Eksiye düşen rezervlerini swap (dövi-TL takası), zorunlu karşılık ve IMF kanallarından gelen emanet dövizle güçlendirmeye çalışan Merkez Bankası’ndan (TCMB) bir hamle daha geldi.

Banka, kendine ait rezervleri artıcı olan reeskont kredilerinde limiti 20 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardı.

“İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Basın Duyurusu” başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişiklik yapmıştır.

1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır:

Toplam reeskont kredisi limiti 30 milyar ABD dolarına yükseltilmiş, bu limitin 20 milyar ABD dolarlık bölümü Türk Eximbank, 10 milyar ABD dolarlık bölümü diğer bankalar aracılığı ile kullandırılacak kredilere tahsis edilmiştir. Söz konusu toplam limitin 5 milyar ABD doları karşılığının Türk lirası reeskont kredisi olarak da kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir.

GEREKLİ KOŞULLAR AÇIKLANDI

Krediler son üç yıldaki ya da son yıldaki ihracat tutarı ithalat tutarından en az yüzde 10 fazla olan net ihracatçı firmalara kullandırılacaktır.

*Krediler yalnızca belirlenen Türk lirası cinsi harcama alanlarında kullanılabilecektir.

*Kredilerin geri ödemeleri sadece ihracat bedelleriyle yapılacaktır.

*Kredilerin 240 gün olarak uygulanan azami vadesi 180 gün olarak güncellenmiştir. Yeni pazarlara yapılan ihracat, yüksek teknolojili ürün ihracatı ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredilerin azami vadesi 360 gün olarak uygulanmaya devam edecektir.

*Aracı bankaların kredilere uygulayabileceği azami komisyon oranı 100 baz puan olarak belirlenmiştir.

*Firmaların Merkez Bankasına ilave ihracat bedeli satış taahhüdünde bulunması halinde kullanılan krediye uygulanacak faiz oranından indirim yapılacaktır.

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17/09/2021 14:41