TC Millî Savunma Bakanlığı: Her Zaman Yanınızdayız

Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine dikkat çekilerek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

41 yıl önce bağımsızlığını tüm dünyaya haykıran Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; hayattaki gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz!