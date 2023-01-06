TC Milli Eğitim Bakanlığı heyeti KKTC’de temaslarda bulunuyor

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, ​​Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması çerçevesinde, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim alanlarında devam etmekte olan iş birliğinin geliştirilerek güçlendirilmesi, öğretim programları ve ders içeriklerinin ortak değerlerimizi güçlendirmesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adem Karabıyık ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet İşleyen’in oluşturduğu heyet, Lefkoşa Büyükelçimiz Sayın Metin Feyzioğlu ile KKTC Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nu makamlarında ziyaret etti.

Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi’nden Koordinatörü Ömer Cihan ve Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hızır Aktaş’ın da bulunduğu görüşmelerde, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, eğitim ve öğretim alanında yapılan iş birlikleri değerlendirildi.

8 Ocak’a kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunacak heyet, son iki gün “KKTC’de Görev Yapan Öğretmenlerin Temsil Görevine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı” düzenleyecek. Toplantıda, KKTC’de görev yapan öğretmenlere; yurt dışı temsil görevleri, Kıbrıs Türk Tarihi, Kıbrıs Türklerinin bireysel, beşeri ve sosyal özellikleri, ekonomik, askeri ve stratejik güvenlik çerçevesinde Kıbrıs’ın önemi, KKTC-Türkiye ilişkileri gibi pek çok konuda bilgilendirme yapılacak.

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06/01/2023 16:19